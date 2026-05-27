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Narón

Arantza Portabales presentó en Narón su nuevo libro: 'Asasinato no muíño do cura'

El escritor David Cortizo también participó en el evento celebrado en la librería Day para promocionar la novela de la autora donostiarra

Redacción
27/05/2026 22:06
librería Day presentación del nuevo libro de Arantza Portabales
Arantza Portabales y David Cortizo en la presentación del libro
Jorge Meis
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Este miércoles, la escritora donostiarra Arantza Portabales ha presentado en la librería Day su nuevo libro, titulado 'Asasinato no muíño do cura', una novela policíaca publicada por la editorial Galaxia en la que la autora regresa a Loeiro con una nueva historia llena de misterio y suspense.

Aparte de la presencia de Portabales, el evento celebrado en el establecimiento naronés también contó con la participación del escritor  David Cortizo.

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