Arantza Portabales presentó en Narón su nuevo libro: 'Asasinato no muíño do cura'

Arantza Portabales y David Cortizo en la presentación del libro Jorge Meis

Este miércoles, la escritora donostiarra Arantza Portabales ha presentado en la librería Day su nuevo libro, titulado 'Asasinato no muíño do cura', una novela policíaca publicada por la editorial Galaxia en la que la autora regresa a Loeiro con una nueva historia llena de misterio y suspense.

Aparte de la presencia de Portabales, el evento celebrado en el establecimiento naronés también contó con la participación del escritor David Cortizo.