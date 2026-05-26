La Mancomunidade aprueba el refuerzo del acceso y la conexión eléctrica de Narón

La Mancomunidade, reunida en uno de sus plenos Emilio Cortizas

La Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol ha dado el visto bueno a la moción presentada el pasado 27 de abril por el grupo municipal de TEGA para ampliar la capacidad eléctrica de Narón y su entorno. En concreto, la agrupación interinstitucional dirigida por Luis Alcalá ha aprobado por unanimidad la propuesta, que tiene como principal objetivo reforzar tanto el acceso como la conexión de la corriente en la localidad y en otras zonas de Ferrolterra y Eume.

Según el documento entregado en su momento por el partido de la regidora naronesa, Marián Ferreiro, las subestaciones ubicadas en Cornido y Río do Pozo disponen de una capacidad que limita la conexión de nuevas instalaciones en materia de consumo y producción energética en el municipio. Además, en él se destaca que la ejecución de las infraestructuras de Naraío –que lleva más de 10 años en tramitación–, y la de Maciñeira (As Pontes) permitirían facilitar la captación de empresas y, con ellas, la generación de más inversiones y empleos.

Por ello, entre otras cuestiones, se solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Red Eléctrica de España priorizar la subestación pontesa e incorporar lo antes posible la sadurniñense –ambas de 400 kV– y que la planificación estatal de la red de transporte eléctrico tenga en consideración todas las necesidades del suelo industrial del municipio, de manera que la insuficiencia energética deje de ser un obstáculo en la zona.