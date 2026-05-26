La agenda cultural del miércoles en Narón: un concierto infantil en San Xiao y presentación de un libro en Day

Arantza Portabales en una presentación de su anterior libro: 'Asasinato na casa rosa' EC

Este miércoles por la tarde, la agenda cultural de Narón contará con dos propuestas distintas, tanto por su contenido como por a qué público van dirigidas. Por un lado, a las 17.00 horas, el centro cívico social de San Xiao se convertirá en el escenario de Pakolas y su espectáculo infantil ‘As máis molonas’, un concierto en el que el músico Paco Cerdeira animará a los más pequeños no sólo a cantar algunas de sus canciones de rock más conocidas, sino también a reírse con su fusión de narración y humor. La actuación, que contará con la escenografía de Laura Romero, será gratuita y para toda la familia, pero los asistentes deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico al siguiente e-mail municipal: a.pita@naron.gal.

Por otro lado, la librería Day albergará la presentación de ‘Asasinato no muíño do cura’, el nuevo libro de Arantza Portabales, una novela publicada por la Editorial Galaxia en la que la escritora donostiarra vuelve a ambientar en Loeiro una historia en la que retoma, un año más, su dominio del género policíaco. Concretamente, el evento literario comenzará a las 19.30 y contará con la participación de la autora y del escritor pontevedrés, David Cortizo.