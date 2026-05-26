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Narón

Esquerda Unida denuncia el estado del CEIP A Solaina y exige a la Xunta que lo reforme

La formación coordinada por Lino Costas advierte de que el colegio tiene zonas con amianto en mal estado, así como humedades constantes y un aislamiento térmico inexistente

Redacción
26/05/2026 20:51
Exterior del centro educativo naronés
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Daniel Alexandre
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Esquerda Unida de Narón se ha reunido con la ANPA del CEIP A Solaina para evaluar el estado actual de las instalaciones. En dicho encuentro han llegado a la conclusión de que, tras casi cinco décadas de servicio, sufren un deterioro extremo. De hecho, la formación califica la situación de “insostible” y advierte de que, de esta manera, se está poniendo en riesgo la salud de “toda a comunidade educativa”. 

Concretamente, el partido asegura que se ha detectado la presencia de amianto en mal estado y alerta de que se trata de un material cuya degradación provoca que sus microfibras estén presentes en el ambiente, “sendo respiradas diariamente tanto polo alumnado como polo persoal docente e non docente do centro”. Más allá de estas críticas, afirman que el aislamiento térmico del edificio es inexistente y que este presenta humedades intensas y constantes. Sin embargo, no es el único problema que denuncian desde Esquerda Unida en relación con el estado del colegio: también señalan que la caldera y los radiadores son “insuficientes e provocan un gasto enerxético ineficiente”, por lo que creen que el sistema de calefacción se encuentra obsoleto, aparte de que el patio y los baños presentan un estado de conservación que “incumpre as mínimas condicións de habitabilidade”, así como la normativa vigente. 

Debido a todo esto, la agrupación coordinada por Lino Costas ve necesaria una reforma integral y urgente del centro escolar. Al tratarse de obras de carácter estructural, consideran que la competencia debe recaer directamente sobre la Xunta de Galicia, a la que critican por su actitud “inoperante” ante una cuestión que, según ellos, resulta “de vital importancia para a mocidade de Narón”.

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