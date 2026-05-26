ADOS seguirá buscando nuevos voluntarios que quieran donar su sangre este miércoles en A Gándara

La unidad móvil de ADOS estará en el barrio de A Gándara Jorge Meis

ADOS continúa su campaña de captación de donantes de sangre en el municipio de Narón. El martes, una de sus unidades móviles atendió a los voluntarios que se acercaron hasta el vehículo estacionado junto al centro de salud, mientras que este miércoles estará en el barrio de A Gándara.

En concreto, el autobús permanecerá operativo en la calle Pintor Soutomaior de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.30. Tanto el Concello como la propia Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos animan a la población a participar en esta campaña de donación que, según ADOS, supone quince minutos que podrían ayudar a salvar muchas vidas. Por otra parte, desde la agencia recomiendan a quienes piensen pasarse por la unidad móvil esta mañana, que tomen su desayuno con total normalidad y que quienes vayan por la tarde esperen al menos dos horas después de comer.

Respecto a los requisitos, la campaña mantiene los mismos de siempre: las personas que deseen participar en la iniciativa deberán acudir al vehículo con su tarjeta de donante, su DNI u otro documento oficial que los identifique. Además, en caso de que estén siguiendo algún tipo de tratamiento farmacológico, tendrán que informar al personal médico de ADOS antes de proceder a la extracción de sangre.