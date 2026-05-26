Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

ADOS seguirá buscando nuevos voluntarios que quieran donar su sangre este miércoles en A Gándara

El vehículo permanecerá operativo en la calle Pintor Soutomaior de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.30

Redacción
26/05/2026 20:59
Bus ADOS Narón
La unidad móvil de ADOS estará en el barrio de A Gándara
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

ADOS continúa su campaña de captación de donantes de sangre en el municipio de Narón. El martes, una de sus unidades móviles atendió a los voluntarios que se acercaron hasta el vehículo estacionado junto al centro de salud, mientras que este miércoles estará en el barrio de A Gándara

En concreto, el autobús permanecerá operativo en la calle Pintor Soutomaior de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.30. Tanto el Concello como la propia Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos animan a la población a participar en esta campaña de donación que, según ADOS, supone quince minutos que podrían ayudar a salvar muchas vidas. Por otra parte, desde la agencia recomiendan a quienes piensen pasarse por la unidad móvil esta mañana, que tomen su desayuno con total normalidad y que quienes vayan por la tarde esperen al menos dos horas después de comer. 

Respecto a los requisitos, la campaña mantiene los mismos de siempre: las personas que deseen participar en la iniciativa deberán acudir al vehículo con su tarjeta de donante, su DNI u otro documento oficial que los identifique. Además, en caso de que estén siguiendo algún tipo de tratamiento farmacológico, tendrán que informar al personal médico de ADOS antes de proceder a la extracción de sangre.

Marcide

Llamamiento "no oficial" en Ferrolterra a las personas con grupo sanguíneo Cero Negativo,

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620