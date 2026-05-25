Las motos volverán a rugir en Narón durante el primer fin de semana del mes de junio

Presentación XIX concentración motera cidade de Narón Jorge Meis

El municipio naronés se convertirá el primer fin de semana de junio en el epicentro de la cultura sobre dos ruedas con la celebración de la XIX edición de la Concentración Moteira Cidade de Narón, que además coincidirá con las XIV Xornadas de Turismo Activo. El evento, impulsado por el Moto Club Fojeteiros con el apoyo del Concello y el Padroado de Deportes, se presentó en el paseo de Xuvia a última hora de la tarde de este lunes. Allí se dio a conocer el programa para esta cita que ya se ha convertido en un clásico del calendario de la localidad, combinando múltiples actividades y propuestas durante tres jornadas.

La propuesta arrancará el viernes 5 por la tarde con la apertura de inscripciones y la inauguración del mercadillo, dando paso a una primera cena de confraternización en la carpa y al concierto del grupo Assia, que cerrará la noche junto al Dj BrunoXavi.

Los participantes madrugarán el sábado para disfrutar de un almuerzo y una ruta mototurística libre por la comarca. La jornada estará amenizada por la Mekánika Rolling Band y el paseo albergará una exhibición de trial que contará con la destreza de Víctor Palomares y del campeón del mundo en la categoría Junior Biketrial, Ferrán Gonzalo.

Fojeteiros llega a la edad adulta: 18 años de una idea que nació "de carallada" por Narón Más información

Tras la cena, el sábado reservará uno de los momentos más esperados y emotivos de cada edición: el desfile libre con las antorchas, que recorrerá las calles tras la entrega de trofeos. La fiesta nocturna estará garantizada con el grupo América y la sesión musical de DJ Juanky.

Para despedir el evento, el domingo se ofrecerá una última ruta turística matinal, seguida de una animada sesión vermú y una comida de clausura en la carpa, donde se celebrará el ya clásico sorteo de regalos entre todos los inscritos.

Aquellos que deseen conocer más información sobre el evento pueden ponerse en contacto con el número 697 269 102 o enviar un correo electrónico a la dirección presidente@motoclubfojeteiros.com.