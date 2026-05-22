Santa Rita de Casia celebró su gran día en Xuvia rodeada de cientos de fieles

Un año más, la imagen de Santa Rita volvió a las calles Daniel Alexandre

Este viernes, la devoción y la tradición invadieron las paredes de la iglesia de Santa Rita de Xuvia. El santuario naronés, ubicado en la carretera de Castilla, volvió a celebrar un año más su patrona con la asistencia de cientos de personas, tanto vecinos de la parroquia como fieles de diferentes zonas de la comarca. Pese a que el tributo a la figura de Santa Rita de Casia se ha estado rindiendo desde el pasado 14 de mayo con la tradicional novena, este viernes fue su gran día. Por la mañana, desde las 9.00 hasta las 12.00, se procedió a celebrar cada hora una eucaristía y la emblemática bendición de la rosa, la flor que constituye uno de los símbolos más representativos de la santa, popularmente conocida como la “patrona de los imposibles”, fallecida en 1457.

Ya por la tarde, a partir de las 17.00, se reanudó la celebración del mismo tipo de actos litúrgicos programados para el horario matinal. Dos horas después comenzó la última misa de la jornada, que fue presidida por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

Finalmente fue el turno de la tradicional procesión en la que la imagen de Santa Rita partió de la iglesia parroquial para pasear por las calles del barrio acompañada, como todos los años, por los miembros de la Hermandad de Santa Rita y el párroco del santuario homónimo, el sacerdote Carlos Gómez Iglesias.

Aunque ya haya concluido la cita más importante de la parroquia, las misas continuarán los lunes, jueves y sábados a las 18.30 y los domingos a las 12.30.

Hace apenas unos días, apareció en la iglesia un anuncio en el que se solicita la voluntad de los fieles para poder rehabilitar y pintar la zona exterior del templo. Los interesados en donar podrán hacerlo realizando una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ES56 2080 0202 3130 0008 4536.