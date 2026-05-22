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Narón

La asociación vecinal de Chafarís celebrará una jornada a favor del medioambiente el próximo día 30

Tras una reivindicación en pro del tren como medio de transporte sostenible, se organizará un paseo por la orilla del Xuvia rumbo a Pedroso, donde se celebrará una comida

Redacción
22/05/2026 21:26
Instalaciones del área recreativa de Pedroso
Instalaciones del área recreativa de Pedroso
Emilio Cortizas
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El sábado de la semana que viene, la AVV Chafarís celebrará una jornada medioambiental en la que habrá tanto reivindicaciones como actividades lúdicas. 

En primer lugar, a las 11.00 horas, una representación de la asociación vecinal se subirá al tren en el apeadero del barrio naronés en dirección a Xuvia para reivindicar el viaje en tren como medio de transporte sostenible. Justo después, los participantes realizarán un recorrido a pie a orillas del río hasta llegar al área recreativa del molino de Pedroso. Allí, alrededor de las 14.00, tendrá lugar una comida en la que se servirá jamón cocido, empanada, pan, agua, vino, chupitos dulce y café. 

El menú de esta actividad, en la que colabora el Concello, costará 10 euros a los socios de la asociación de vecinos y 15 a los no afiliados. Finalmente, respecto al recorrido en tren, quienes quieran participar en él deberán abonar su propio viaje.

Un momento de la presentación de la iniciativa

La Festa do marisco de Barallobre llegará al paseo marítimo de Xuvia a mediados del mes de junio

Más información
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