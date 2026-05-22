La asociación vecinal de Chafarís celebrará una jornada a favor del medioambiente el próximo día 30

Instalaciones del área recreativa de Pedroso Emilio Cortizas

El sábado de la semana que viene, la AVV Chafarís celebrará una jornada medioambiental en la que habrá tanto reivindicaciones como actividades lúdicas.

En primer lugar, a las 11.00 horas, una representación de la asociación vecinal se subirá al tren en el apeadero del barrio naronés en dirección a Xuvia para reivindicar el viaje en tren como medio de transporte sostenible. Justo después, los participantes realizarán un recorrido a pie a orillas del río hasta llegar al área recreativa del molino de Pedroso. Allí, alrededor de las 14.00, tendrá lugar una comida en la que se servirá jamón cocido, empanada, pan, agua, vino, chupitos dulce y café.

El menú de esta actividad, en la que colabora el Concello, costará 10 euros a los socios de la asociación de vecinos y 15 a los no afiliados. Finalmente, respecto al recorrido en tren, quienes quieran participar en él deberán abonar su propio viaje.