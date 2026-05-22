DAGA Ferrolterra organizará este fin de semana en Sedes una ponencia y un curso centrados en la apicultura

La formación incluirá ocho horas de prácticas Emilio Cortizas

Con motivo del Día Mundial de las Abejas, celebrado el pasado miércoles, la entidad DAGA Ferrolterra tiene programadas este fin de semana dos actividades vinculadas a estos insectos.

La primera cita, que tendrá lugar este sábado en el Centro Cívico de Sedes a las 11.00 horas, será la ponencia ‘A tradición apícola en Galicia’, del colmenero Rafa Díaz. En esta charla, gratuita y abierta al público, se tratarán diversos temas relacionados con la importancia de las abejas en el ecosistema o el potencial económico de la apicultura. Además, el evento finalizará con una degustación de varias mieles florales gallegas.

Por otra parte, la asociación organizará el domingo en su local social un curso de reproducción apícola con una duración de catorce horas: seis de teoría y ocho de prácticas. La formación, en la que colabora el Concello, contará con un apicultor profesional y abordará, entre otras cuestiones, los fundamentos biológicos de la especie y los criterios para seleccionar colmenas madres y mejorar la colonia, así como las diferentes técnicas de cría.

En cuanto a los horarios, la sesión teórica será de 10.00 a 13.00, mientras que la segunda se organizará más adelante. Por último, la fecha para realizar las prácticas dependerá de las condiciones meteorológicas.