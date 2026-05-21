La Biblioteca Municipal de Narón albergará este sábado el espectáculo de Caxoto Contacontos

El narrador Caxoto, en uno de sus espectáculos Daniel Alexandre

Con motivo de las Letras Galegas de este año, la Biblioteca Municipal de Narón se convertirá, a las 11.00 horas de este sábado, en el escenario de ‘Eu tampouco navegar’, una propuesta de Caxoto Contacontos dirigida a mayores de 4 años. En ella, el narrador y actor Avelino González combinará el humor y los juegos narrativos para repasar los mitos clásicos y las historias tradicionales.

Concretamente, el objetivo de este cuentacuentos será reinterpretar para conectarlos con la obra y pensamiento de la última autora homenajeada en el gran día de la literatura gallega, Begoña Caamaño. Para asistir a este evento será necesario reservar previamente de forma presencial o a través del número de teléfono 981 382 173 en horario de apertura de la biblioteca. En caso de que no hayan reservado, cabe recordar que los sábados abre a las 10.30 horas.