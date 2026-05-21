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Narón

La Biblioteca Municipal de Narón albergará este sábado el espectáculo de Caxoto Contacontos

La propuesta del narrador y actor cervense, Avelino González, está programada a las 11.00 horas, y dirigida a niños mayores de 4 años

Redacción
21/05/2026 21:36
Caxoto, de A Trastenda dos Contos, en el Torrente Ballester con el ciclo Apego, en 2025
El narrador Caxoto, en uno de sus espectáculos
Daniel Alexandre
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Con motivo de las Letras Galegas de este año, la Biblioteca Municipal de Narón se convertirá, a las 11.00 horas de este sábado, en el escenario de ‘Eu tampouco navegar’, una propuesta de Caxoto Contacontos dirigida a mayores de 4 años. En ella, el narrador y actor Avelino González combinará el humor y los juegos narrativos para repasar los mitos clásicos y las historias tradicionales. 

Concretamente, el objetivo de este cuentacuentos será reinterpretar  para conectarlos con la obra y pensamiento de la última autora homenajeada en el gran día de la literatura gallega, Begoña Caamaño. Para asistir a este evento será necesario reservar previamente de forma presencial o a través del número de teléfono 981 382 173 en horario de apertura de la biblioteca. En caso de que no hayan reservado, cabe recordar que los sábados abre a las 10.30 horas

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