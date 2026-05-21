El servicio CIM Móvil de la Xunta visitará O Val la semana que viene

La oficina móvil volverá a Narón los días 9 y 23 de junio Emilio Cortizas

El Concello de Narón ha anunciado que el CIM Móvil de la Xunta se desplazará a la localidad el próximo lunes. Concretamente, la unidad móvil hará una parada en las inmediaciones del Centro de Saúde de O Val.

El servicio, ofrecido por el ejecutivo autonómico, tiene como principales objetivos prestar información y orientación, así como acompañamiento psicológico, social y jurídico a las mujeres. Además, esta iniciativa también busca atender cuestiones relacionadas con la prevención y la lucha contra la violencia de género.

Pese a que las víctimas de violencia machista, sus hijas, hijos y las personas dependientes a su cargo son los colectivos prioritarios a los que se dirige este proyecto, el CIM Móvil también abre sus puertas a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, aparte de que también se ofrece a atender a personas LGTBI, sus familias y su círculo más cercano.

Más allá de la atención y el asesoramiento, estas furgonetas de color azul también disponen de servicios que facilitan a sus visitantes el acceso a los diferentes recursos de los que disponen a nivel local, comarcal, provincial y autonómico para hacer frente al maltrato, tanto el físico como el psicológico.

Desde el gobierno local animan a los vecinos de O Val a acercarse a esta unidad móvil que pretende “reforzar a rede de apoio ás mulleres e avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias machistas”. Una unidad móvil que volverá al municipio el mes que viene para estacionar junto a los centros de salud de Pedroso y Narón los días 9 y 23 de junio, respectivamente.

Según los últimos datos del sistema Viogén, publicados el pasado 30 de abril, Galicia es la quinta comunidad autónoma con mayor número de casos activos de violencia de género en el país, con un total de 6.015, aparte de que son 92 los menores en riesgo de sufrir maltrato.

Cabe recordar que quienes se encuentren en esa situación pueden llamar al 016, enviar un mensaje por WhatsApp al 600 000 016 o un correo electrónico a 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, pueden llamar al 062, al 091 y, si no pudiesen hablar por teléfono, activar la aplicación Alertcops.