El PSOE de Narón critica al Concello por la modificación de crédito, de 5,7 millones de euros

Celebración de uno de los plenos municipales Emilio Cortizas

El PsdeG-PSOE de Narón ve con preocupación la última modificación de crédito impulsada por el Concello. Los socialistas creen que esta operación, por un importe de 5.757.917,10 euros, puede peligrar la estabilidad financiera local. El portavoz de la formación, Jorge Ulla, señala que se trata de una decisión “de enorme magnitude” y afirma que, según el expediente municipal, podría poner en compromiso el equilibrio presupuestario y los objetivos de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

Para Ulla, se trata de una medida “que non pode despacharse como un simple trámite técnico”. Además, considera que “se existe un risco de incumprimento financeiro, o goberno ten a obriga de explicar con total claridade como pensa evitalo”.

Por otro lado, su partido critica, en un comunicado enviado a los medios, que esta situación se produzca en un contexto en el que el ejecutivo local “continúa sen presentar uns orzamentos propios para 2026, recorrendo novamente ao remanente de tesourería e ás modificacións extraordinarias como mecanismo habitual de xestión”. Por otra parte, la nota de la formación también cuestiona que el gobierno naronés haya optado por “concentrar nun único expediente gastos de natureza moi distinta”. De hecho, afirma que en dicho documento se están “mesturando obrigas municipais ineludibles“ con otras decisiones “claramente discrecionais”.

En este sentido, el portavoz socialista opina que han faltado explicaciones por parte del Concello. Concretamente, Ulla concluye que no le parece serio por parte del gobierno liderado por Marián Ferreiro unir todo “nunha operación millonaria e pretender que pase como unha cuestión puramente técnica”.