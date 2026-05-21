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Narón

El PP de Narón pide al gobierno local que revise el reglamento de uso de la piscina de O Couto

La formación liderada por Germán Castrillón considera necesario que el límite de aforo establecido sea "seguro y adecuado"

Redacción
21/05/2026 20:58
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón
El líder de los populares naroneses, Germán Castrillón, en un pleno del Concello
Cedida
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El Partido Popular de Narón ha vuelto a pronunciarse sobre la piscina municipal de O Couto; esta vez para opinar acerca de su reglamento de uso. Para los populares, la normativa no concreta aspectos como el financiamiento de la obra, ni aborda criterios de apoyo y asistencia, el acceso con acompañante ni protocolos específicos de actuación del personal, entre otras cuestiones. Además, el líder de la formación, Germán Castrillón, señala que “las medidas del vaso de la piscina no cumplían las condiciones de seguridad” en relación a la capacidad máxima de usuarios permitida: 156 personas

Pese a que la ley no contempla una ratio concreta de metros cuadrados por usuario, Castrillón matiza que “sí obliga a que el aforo sea seguro y adecuado”, tanto al uso de la instalación como a las condiciones sanitarias. Según él, si se alcanzase el límite de aforo, “cada persona tendría un espacio de dos metros cuadrados”, algo que, en su opinión, “no compagina con las indicaciones establecidas” en términos legales. 

Más allá de estas observaciones, el PP señala que el reglamento presentado por el gobierno local tampoco cuenta con una normativa suficiente para las personas con diversidad funcional. Debido a esto, el PP de Narón solicita al Concello la revisión del aforo máximo permitido, así como la adición en el reglamento de normativa en materia de diversidad funcional y necesidades especiales.

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