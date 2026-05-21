El escritor Henrique Dacosta presenta en Narón su nuevo libro: 'Mortes con argumento'

Henrique Dacosta y Antón Cortizas, durante la presentación del libro Daniel Alexandre

El profesor, escritor y colaborador en este diario, Henrique Dacosta, ha lanzado esta tarde su nuevo libro ‘Mortes con Argumento’ en la librería Day (Narón). La novela, en cuya presentación participó el también escritor ferrolano Antón Cortizas, es un thriller policíaco ambientado en la comarca de Ferrolterra que promete mantener el suspense hasta el final.

Más allá de que estará disponible en las librerías, también pueden adquirir por 23 euros un ejemplar de este nuevo trabajo en la web oficial de la editorial Belagua Ediciones.