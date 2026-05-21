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Narón

El escritor Henrique Dacosta presenta en Narón su nuevo libro: 'Mortes con argumento'

El evento, celebrado en la librería Day, ha contado con la participación del autor ferrolano Antón Cortizas

Redacción
21/05/2026 21:21
Librería Day presentación Libro de Henrique Dacosta Mortes con argumento a cargo de Antón Cortizas
Henrique Dacosta y Antón Cortizas, durante la presentación del libro
Daniel Alexandre
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El profesor, escritor y colaborador en este diario, Henrique Dacosta, ha lanzado esta tarde su nuevo libro ‘Mortes con Argumento’ en la librería Day (Narón). La novela, en cuya presentación participó el también escritor ferrolano Antón Cortizas, es un thriller policíaco ambientado en la comarca de Ferrolterra que promete mantener el suspense hasta el final.

Más allá de que estará disponible en las librerías, también pueden adquirir por 23 euros un ejemplar de este nuevo trabajo en la web oficial de la editorial Belagua Ediciones.

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