Santa Rita: la iglesia busca donativos en plena novena

Imagen de la fachada de la iglesia Emilio Cortizas

Desde el pasado jueves 14 y hasta este viernes, que se celebrarán la eucaristía y la bendición de la rosa con motivo del día de Santa Rita de Casia, la iglesia ubicada en Xuvia está celebrando su tradicional novena, en la que todos los fieles a la llamada “patrona de los imposibles” se reúnen cada año por estas fechas para rendirle un sentido tributo .

No obstante, en medio de los actos litúrgicos que están teniendo lugar estos días en el santuario a las 18.00 horas, se ha publicado un anuncio en el que se solicitan donativos para hacer frente al estado en el que se encuentra actualmente el exterior del templo naronés.

En dicho documento, se especifica que el objetivo de las donaciones será tanto restaurar como pintar las zonas afectadas. De hecho, el impreso también cuenta con cuatro fotografías realizadas alrededor de la iglesia, en las que se aprecian varios desperfectos y humedades en la fachada, especialmente en el lateral derecho y la parte trasera de esta parroquia, cuya construcción comenzó en 1902 y finalizó hace 120 años.

El santuario, ideado por el empresario ferrolano Diego Francisco Barcón Quevedo y proyectado por el arquitecto Pedro Mariño en la carretera de Castilla, albergará este viernes la celebración de eucaristías y la bendición de la rosa por la mañana y por la tarde. Concretamente, será en horario de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00. Después de la última misa, que estará presidida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos, tendrá lugar la tradicional procesión, que partirá de la iglesia para recorrer las calles del barrio.

Por último, el impreso aprovecha para recordar que los donativos pueden ser desgravados en el IRPF, además de explicar los detalles en dicha materia. Los interesados en donar dinero para rehabilitar y pintar la zona exterior del templo podrán hacerlo realizando una transferencia bancaria a la cuenta ES56 2080 0202 3130 0008 4536.