La senda peatonal de la carretera de San Xiao se completará con unas obras adjudicadas por más de 234.000 euros

Carretera de San Xiao Narón Daniel Alexandre

Este miércoles, la Diputación de A Coruña ha anunciado la adjudicación por 234.225,06 euros de las obras para construir un nuevo tramo de senda peatonal en la carretera de San Xiao. En concreto, los trabajos en la provincial 5401, que conecta el núcleo urbano con el Polígono de Río do Pozo, se realizarán entre los puntos kilométricos 2+700 y 3+500. De esta forma, el proyecto permitirá completar la senda previamente ejecutada entre los puntos 1+920 y 2+600.

Principalmente, las actuaciones en este tramo de San Xiao –cuyo plazo de ejecución es de cinco meses–, contemplan la construcción de un camino diseñado para los peatones y dotado de dos metros de ancho en el margen derecho de la calzada. Sin embargo, dentro de este mismo proyecto también está prevista la instalación de un colector que permita drenar correctamente todas las aguas pluviales que vayan a caer.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha señalado que estas obras responden al compromiso del Gobierno provincial de avanzar en la “mellora da seguridade viaria desta estrada”, así como en la humanización de las carreteras de su competencia.

Según fuentes provinciales, el nuevo camino permitirá crear un itinerario accesible y seguro para los vecinos de la zona y los trabajadores que se desplazan cada día al polígono naronés; una zona industrial que hace que esta vía registre cada día un volumen de tráfico considerable. Una vía, que para esta actuación, contará con un plazo de ejecución de cinco meses.

Otra obra más

Estos trabajos ayudarán a completar los ya presentados por la Diputación de A Coruña en el pasado mes de enero, pertenecientes al proyecto de la Senda do Trece, en la carretera provincial 5404 – entre las zonas de Xuvia y la playa de A Frouxeira –, que contarán con una inversión de de 534.170,89 euros.

Concretamente, estas obras servirán para construir el sendero para peatones entre los hitos kilométricos 1+500 y 2+950. En este caso, el lado izquierdo de la vía será donde se proyecte la senda, que contará con un ancho de 1,80 metros.

Aparte de todos estos trabajos previstos, el proyecto deberá realizar otras actuaciones, como son la expropiación de algunos terrenos y la modificación, de manera puntual, del trazado entre el mojón 2+375 y el 2+350 debido a que algunas viviendas se encuentran a muy poca distancia de la calzada.

Tanto estas obras como las adjudicadas este miércoles, intentan dar respuesta a la declaración institucional aprobada hace tres años en el Concello de Narón, en la que confirmaba su apoyo a los vecinos de San Xiao y Sedes, que reclamaban la construcción de itinerarios o aceras peatonales en la zona.