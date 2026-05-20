El abandono escolar y la integración: los pilares del último programa Erasmus+

Los estudiantes visitaron las dependencias municipales Cedida

El Concello de Narón recibió ayer la visita de siete estudiantes y cuatro docentes que participan en el programa de intercambio Erasmus+ KA2, impulsado por el departamento de Educación Vial. Tanto los alumnos –de entre 13 y 14 años de edad– como los profesores proceden de la ciudad turca de Konya, de cerca de un millón y medio de habitantes.

Concretamente, el grupo llegó el pasado domingo a Galicia para participar en esta iniciativa internacional, cuyo objetivo es doble: por un lado, impulsar la cooperación para la innovación, y por otro, alcanzar el intercambio de buenas prácticas.

En la jornada de este miércoles, los estudiantes y profesores aprovecharon su estancia para visitar el edificio municipal, donde fueron recibidos por el concejal de Seguridade Cidadá, José Oreona, que les enseñó las dependencias de la casa consistorial.

En cuanto al proyecto, el colegio de Piñeiros está albergando la edición de este año, que se centra en el abandono escolar y la integración multicultural en las aulas. Aparte de esto, el alumnado de intercambio está realizando actividades con la DGT, así como distintos recorridos para conocer en profundidad el patrimonio y recursos de Narón y otras localidades. Además, para garantizar una comunicación fluida entre los participantes, una profesora del propio centro naronés está ejerciendo de intérprete en el desarrollo de las actividades, que finalizarán mañana viernes.

Desde el gobierno local recuerdan que este año han contado con la colaboración del ex policía local y antiguo coordinador del equipo de Educación Vial del Concello, Pedro Caneiro. Según él, el vínculo con la seguridad vial es el hilo conductor de todos los intercambios en un programa que suele recibir “como mínimo dous grupos cada ano” y que exige la adaptación por parte del colegio de acogida y la programación a los temas que se quieran abordar.