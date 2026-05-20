Dos incendios movilizan a los bomberos de Narón

Intervención de los Bombeiros de Narón en Alexandre Bóveda Speis

Los efectivos del Speis de Narón tuvieron unas últimas horas moviditas, aunque en las dos intervenciones por incendio a las que acudieron no hubo que lamentar daños de gravedad, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

El primero, en la calle Somozas, se produjo en la tarde de este martes. Fueron unas hierbas que los propietarios no podían apagar en su huerta las que propiciaron el despliegue de dos vehículos contraincendios para refrescar la zona después de que la Policía Local hubiese sofocado las llamas con un extintor.

Horas después, en torno a la una de la madrugada de este miércoles, de nuevo dos unidades de los bomberos naroneses acudieron a la calle Alexandre Bóveda, alertados por el fuego que había prendido en la campana extractora de la cocina de un piso, aunque su rápida intervención evitó que el incendio se propagase.