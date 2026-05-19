Diario de Ferrol

Narón

Xuvia ultima os preparativos para a tradicional bendición da rosa

A procesión terá lugar o vindeiro día 22

Redacción
19/05/2026 18:21
Imagen de archivo de la procesión
Daniel Alexandre
O vindeiro venres, 22 de maio, o santuario naronés de Xuvia acollerá a tradicional bendición da rosa con motivo do Día de Santa Rita.

Dende a Diócese de Mondoñedo-Ferrol apuntan que xa se está a celebrar nestes días a novena coa imaxe exposta aos fieis e que o propio día haberá eucaristía ás 09.00, 10.00, 11.00 e 12.00 da mañá, así como ás 17.00, 18.00 e 19.00 horas, cantada polo corro parroquial. Este último acto litúrxico –amenizado nesta ocasión pola coral de Espasante– estará presidido polo obispo, quen, despois da bendición, presidirá a procesión que percorrerá as rúas do barrio.

Os actos están impulsados coa colaboración da Irmandade de Santa Rita, composta por 40 persoas.

