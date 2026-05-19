Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Preto de 1.400 escolares inundaron Narón de galego na celebración comarcal do Correlingua

Na cita tomou parte alumnado de Infantil e Primaria de 14 centros educativos da comarca

Redacción
19/05/2026 18:03
Correlingua Pazo Cultura Narón
Os menores encheron o Pazo da Cultura naronés
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Arredor de 1.400 alumnas e alumnos de Infantil e Primaria, procedentes de 14 centros educativos de Narón, Ferrol e Fene, tomaron parte onte na celebración comarcal do Correlingua 2026, que se celebrou no Pazo da Cultura nun ambiente de participación e reivindicación colectiva.

A cita estivo conducida por Isabel Risco, que se encargou tamén de ler o manifesto deste ano baixo o lema ‘Co galego no corazón facemos revolución’. Pola súa banda, o artista Paco Nogueiras foi “o gran protagonista do espectáculo”, explica o Concello, cunha actuación que puxo en pé a un auditorio entregado dende o primeiro momento.

Fóra das instalacións do Pazo, O Correlingua percorreu un itinerario entre a rúas Ramón Cabanillas, Rafael Bárez e María Casares, “nunha imaxe que resumiu o espírito do evento: centos de nenas e nenos levando o galego á rúa, con enerxía e ledicia”, destacan desde o executivo naronés.

Presisamente, a edila responsable do departamento de Ensino, Olga Ameneiro, agradeceu aos centros educativos, ao profesorado e a todas as entidades implicadas o traballo realizado, reafirmando o compromiso do Consistorio coas políticas de normalización lingüística.

Legado

A secretaria comarcal da CIG Ensino Ferrol –unha das entidades impulsoras do Correlingua–, Andrea Martíns, tomou a palabra despois do espectáculo e antes da clausura do evento, que correu a cargo da alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

A rexedora subliñou o carácter reivindicativo que ten cada ano esta xornada, incidindo en que “non é só unha carreira, é unha reivindicación colectiva do dereito a medrar en galego e a sentirnos parte dunha cultura propia que nos identifica e une como pobo”.

A dirixente municipal aproveitou para animar ao alumnado presente a seguir empregando de maneira habitual a lingua do país. “Cada vez que falades galego estades mantendo vivo o legado de xeracións e abrindo o camiño para as que virán detrás”, declarou a alcaldesa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620