La Festa do marisco de Barallobre llegará al paseo marítimo de Xuvia a mediados del mes de junio

Un momento de la presentación de la iniciativa Concello

La Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre celebrará la segunda edición de su Festa do Marisco los próximos 13 y 14 de junio en el paseo marítimo de Xuvia. El evento, que cuenta con la colaboración del Concello y el Club de Remo local, se amplía este año a dos jornadas con una programación amplia y diversa.

Tal y como apuntó el patrón mayor, Jorge López, durante la presentación del evento –en la que también tomaron parte la edila de Festas, Mar Gómez, y el presidente de la entidad deportiva, Bruno Vidal–, se habilitará una carpa con capacidad para 1.100 personas. Allí se podrán degustar almejas, zamburiñas, navajas y paella, elaboradas con marisco procedente de los bancos marisqueros en los que trabaja el pósito. “Son produtos de quilómetro cero, sostibles, e cremos que é importante que os veciños de Narón e dos concellos da contorna os coñezan e valoren”, aseveró el responsable de la Cofradía.

El sábado 13 habrá servicio de comida (13.00 horas) y cena (20.30), mientras que el domingo la fiesta se concentrará en el horario matutino.

Además, en una segunda carpa de la Diputación de A Coruña se instalarán diferentes puestos de artesanía, además de realizarse degustaciones culinarias, abiertas a grupos de hasta 30 personas en tres turnos: 11.30, 13.30 y 19.00.

La fiesta estará amenizada por Jorge Latino el sábado por la noche y por el grupo A Promesa en la sesión vermú del domingo.

El Club de Remo celebrará una regata de bateles en la primera jornada (16.30), que contará con las categorías alevín, infantil, cadete y junior –tanto masculino como femenino–, con entrega de trofeos al culminar las pruebas.

“Festas como esta son as que nos axudan a apreciar o noso patrimonio gastronómico e a nosa cultura mariñeira”, aseveró Mar Gómez, añadiendo que “os veciños e veciñas de Narón, e tamén as persoas que se acheguen de fóra, poderán gozar dunha fin de semana moi especial no paseo marítimo de Xuvia”.