El ‘Correlingua’ celebrará este martes sus 26 años con una fiesta escolar en el Pazo da Cultura de Narón

Los niños y niñas correrán esta mañana en defensa del gallego Jorge Meis

Este martes, a partir de las 9.30 horas, el Pazo da Cultura de Narón albergará el arranque del ‘Correlingua’, una carrera con fiesta incluida que cada año reúne a cientos de niños y niñas de la comarca para reivindicar el uso del gallego.

Bajo el lema de este año, ‘Co galego no corazón facemos revolución’, son catorce los centros educativos que participarán en esta nueva edición que, por motivos de espacio, disfrutarán por turnos. Los primeros en llegar serán el CEIP Pazos–Mestre García Niebla, el CEIP Isaac Peral, el CEIP Plurilingüe Centieiras, el Semente de Trasancos y el CEIP Piñeiros, que alrededor de las 10.00 asistirán al acto de inauguración, presentado por la actriz Isabel Risco, quien también procederá a leer el manifiesto del ‘Correlingua’. Quince minutos después, los pequeños podrán disfrutar de del intérprete y músico Paco Nogueiras, que ofrecerá un espectáculo en el que combinará canciones y actuaciones tan llenas de humor como de pasión por el gallego.

Una vez finalizado el show, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, procederá a clausurar el acto, acompañada de Isabel Risco. La carrera comenzará a las 11.00, puesto que media hora después serán los alumnos del CEE Terra de Ferrol, el CRA Narón y los CEIP de A Laxe, Virxe do Mar, Esteiro, Canido, Os Casais, Maciñeira y A Solaina los que disfrutarán del mismo acto salvo en la clausura, en la que participarán Risco, la edila de Ensino, Olga Ameneiro, y la secretaria comarcal de CIG Ensino Ferrol, Andrea Martíns.