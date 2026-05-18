El Concello de Narón organizará un curso de reposición, caja y atención en supermercados
La formación, cuyo plazo de inscripción finalizará el próximo 25 de mayo, incluye 100 horas de prácticas en diferentes empresas del sector
El Concello de Narón abre este martes el plazo de inscripción a una nueva acción formativa enmarcada en su Plan de Formación Municipal. En este caso, se centrará en la reposición, la caja y la atención en secciones de supermercados.
El programa, dirigido a mayores de edad desempleados y empadronados en el municipio, abordará temas como la organización y reemplazo de productos, la logística, técnicas de venta, procedimientos de cobro y pago, la comunicación y la atención a la clientela, entre otras materias. Además, contará con módulos de orientación laboral, emprendimiento, perspectiva de género, sensibilización medioambiental y TIC aplicadas a este puesto laboral.
En concreto, la formación constará de 200 horas lectivas y 15 módulos transversales, combinando una formación teórico-práctica en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (A Gándara), con 100 horas de prácticas profesionales no laborales en diferentes empresas del sector y la previsión es que el curso empiece el próximo 1 de junio y finalice el 3 de agosto.
Respecto a las clases, estas serán de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y durarán hasta el 6 de julio. Un día después, comenzarán las prácticas, cuya jornada es de cinco horas.
Los interesados podrán apuntarse hasta el 25 de mayo a las 13.30 en el Rexistro Xeral del Concello, en horario de 8.30 a 13.30, y la selección se llevará a cabo por orden de inscripción. En caso de que quedasen plazas sin cubrir, se aceptará a empadronados en otros municipios.
Para más información, pueden consultar la web del Concello o llamar al 981 33 77 00 y marcar la extensión 1123.