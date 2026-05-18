El Concello de Narón organizará un curso de reposición, caja y atención en supermercados

El curso también incluirá formación en atención al cliente Jorge Meis

El Concello de Narón abre este martes el plazo de inscripción a una nueva acción formativa enmarcada en su Plan de Formación Municipal. En este caso, se centrará en la reposición, la caja y la atención en secciones de supermercados.

El programa, dirigido a mayores de edad desempleados y empadronados en el municipio, abordará temas como la organización y reemplazo de productos, la logística, técnicas de venta, procedimientos de cobro y pago, la comunicación y la atención a la clientela, entre otras materias. Además, contará con módulos de orientación laboral, emprendimiento, perspectiva de género, sensibilización medioambiental y TIC aplicadas a este puesto laboral.

En concreto, la formación constará de 200 horas lectivas y 15 módulos transversales, combinando una formación teórico-práctica en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (A Gándara), con 100 horas de prácticas profesionales no laborales en diferentes empresas del sector y la previsión es que el curso empiece el próximo 1 de junio y finalice el 3 de agosto.

Respecto a las clases, estas serán de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y durarán hasta el 6 de julio. Un día después, comenzarán las prácticas, cuya jornada es de cinco horas.

Los interesados podrán apuntarse hasta el 25 de mayo a las 13.30 en el Rexistro Xeral del Concello, en horario de 8.30 a 13.30, y la selección se llevará a cabo por orden de inscripción. En caso de que quedasen plazas sin cubrir, se aceptará a empadronados en otros municipios.

Para más información, pueden consultar la web del Concello o llamar al 981 33 77 00 y marcar la extensión 1123.