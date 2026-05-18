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Narón

El Certame Intercentros reúne en su 35ª edición a cientos de alumnos de todo el municipio

La gala, que se celebró en el Pazo da Cultura, estuvo organizado este año por el IES As Telleiras

Redacción
18/05/2026 21:01
35º Certamen Intercentros Naron
La jornada comenzó con la actuación del coro del IES Terra de Trasancos
Cedida
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El Pazo da Cultura albergó este lunes la 35ª edición del Certame Intercentros ‘Concello de Narón’. Un acto interescolar organizado este año por el IES As Telleiras, que ha reunido a cientos de estudiantes del municipio para celebrar el Día das Letras Galegas

La gala comenzó con la actuación del Coro del IES Terra de Trasancos y contó con trabajos culturales de todo tipo: murales, teatro, poesía, canciones, obras audiovisuales y cómic. 

Tras la actuación del coro del IES Terra de Trasancos, se procedió a la entrega de premios. En teatro y poesía, los premiados fueron el Ponte de Xuvia y el IES Terra de Trasancos. En cuanto a canciones en gallego, las galardonadas en esta última edición han sido las interpretadas por el CEIP A Gándara, el Ponte de Xuvia, el IES Terra de Trasancos, y el IES As Telleiras. 

Por otro lado, los mejores trabajos audiovisuales fueron los del CPI O Feal y el IES As Telleiras y los dos primeros premios de narrativa fueron para el CPI de O Feal, mientras que en poesía los ganadores fueron Aroa Seijo Pinto y Duna Martínez Rodríguez (IES As Telleiras) y Lucía Pereira Pena (IES Terra de Trasancos). 

Acto seguido, se procedió a galardonar el mejor cómic de la edición –‘Na sinxeleza reside a beleza’ de Iria Ledo Piñeiro (IES Terra de Trasancos)– y el cartel anunciador del certamen, elaborado por Glory Ayomide Osagiede (IES As Telleiras). 

Aparte de los 8.000 euros distribuidos en vales de cien euros a los ganadores, la alcaldesa, Marián Ferreiro, clausuró el acto agradeciendo la participación de los jóvenes en un evento que, el año que viene, será organizado por el IES Terra de Trasancos.

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