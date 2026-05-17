Narón contará con 210 plazas para su próximo campamento de verano: el ‘ConciliaEscola’

El campamento contará con actividades para concienciar sobre el medioambiente AEIG

El Concello de Narón abrirá este martes, a partir de las 8.30 horas, el plazo para inscribirse a ‘ConciliaEscola 2026’, el programa municipal de conciliación estival. Este año, bajo el lema ‘SentiNarón: Sentinelas do Planeta’, la iniciativa se centrará tanto en la educación ambiental como en la sostenibilidad.

El campamento, dirigido a menores naroneses de entre 3 y 12 años de edad, pretende promover valores como el respeto por la naturaleza, el reciclaje, la protección de la “contorna natural” y el consumo responsable. Entre otras propuestas, se realizarán talleres de manualidades, juegos populares y dinámicas de animación, así como actividades deportivas y al aire libre.

Concretamente, este programa gratuito contará con un total de 210 plazas y se desarrollará desde el 22 hasta el 31 de junio en las instalaciones del CEIP A Solaina, de 9.00 a 14.00 horas.

No obstante, para facilitar la conciliación de las familias, se habilitará un servicio de entrada anticipada, de 7.30 a 9.00, y uno de salida, de 14.00 a 15.00, que se deberán solicitar previamente.

Respecto a los requisitos, los pequeños tendrán que estar empadronados en Narón o, en su defecto, escolarizados durante este último curso en un centro educativo de la localidad.

Por otro lado, para poder optar a una de las plazas ofertadas para el próximo verano, los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas interesados deben estar trabajando.

Las inscripciones se podrán llevar a cabo en el Rexistro Xeral del Concello a través de la sede electrónica municipal, adjuntando la solicitud cubierta y firmada. El plazo de presentación de las peticiones finalizará el próximo 26 de mayo a las 13.30.