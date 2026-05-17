Abierta en Narón la reserva para el uso de instalaciones deportivas durante la próxima temporada

El pabellón de A Gándara es una de las instalaciones deportivas más utilizadas Daniel Alexandre

El Padroado de Deportes de Narón, en un comunicado dirigido a los medios de comunicación, ha confirmado que se abre este mismo lunes el plazo para que todos los clubes y entidades deportivas de la localidad soliciten el uso de las instalaciones municipales de cara a la próxima temporada.

Pese a que las fechas exactas de comienzo podrían variar en función de la disponibilidad, la previsión es que todas ellas empiecen a utilizarse en el mes de septiembre.

Las peticiones, que se deberán presentar a través de la sede electrónica del Concello, servirán para cubrir tanto partidos oficiales como entrenamientos. En concreto, los recintos deportivos disponibles son, entre otros, el complejo polideportivo municipal de A Gándara, el Estadio de Río Seco, los campos de Sedes, O Val, A Solaina, Piñeiros, A Serra y Castro, el gimnasio del CPM de A Gándara, los pabellones de As Lagoas, el campo de fútbol de San Mateo, las pistas de atletismo y los campos de hierba artificial ubicados en O Val y O Cadaval.

Por otro lado, desde el gobierno local recuerdan que todos los clubes y asociaciones que mantengan un convenio con el Concello podrán pedir los mismos horarios que en la temporada anterior o cambiarlos. Eso sí, al igual que el resto de entidades interesadas, deberán presentar su solicitud dentro del plazo, que finalizará el próximo 17 de junio. Los formularios para poder reservar el uso de los recintos se encuentran disponibles en el apartado ‘Descarga documentación’ de la web del Padroado de Deportes.