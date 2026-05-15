Odeón albergará este sábado un cuentacuentos musical de los profesores de ‘Dando la nota’

Taller de música de 'Dando la Nota' en el Centro Comercial Odeón Daniel Alexandre

Para celebrar el Día das Letras Galegas, el Centro Comercial Odeón organiza este sábado a las 18.00 horas, ‘Cantos e Condos‘, un cuentacuentos del profesorado de la escuela de música ‘Dando la nota’. En él, los profesores, acompañados de guitarra, ukelele y diferentes instrumentos de percusión, repasarán algunos de los cuentos infantiles más populares de Galicia. La actividad está programada para niños y niñas de entre uno y cinco años de edad.

Juegos rítmicos, cuentos cantados y pequeños instrumentos serán las herramientas que utilizarán los más pequeños en la Praza de Eventos del centro comercial, donde podrán disfrutar del gallego a través de la música y el juego.

Pero no se trata de una iniciativa exclusivamente para niños: los familiares, que acompañarán a sus hijos, también podrán disfrutar de la creatividad y el ambiente lúdico de esta propuesta, en la que no faltarán los clásicos del cancionero infantil, como ‘O pio pio’, ‘A saia da Carolina’, o ‘ O galo Quico’, entre otros muchos temas.

Todo ello, además, con un enfoque respetuoso y animado para cumplir los principales objetivos de esta academia, que cada año enseña a más de trescientos alumnos a utilizar la música como herramienta de transformación social y también contribuir al desarrollo integral de la infancia.

Este evento, de carácter gratuito, para el que habrá dos profesores de ‘Dando la nota’ dispuestos a hacer disfrutar a los asistentes, estará totalmente abierto al público y no será necesario inscribirse previamente.

Propuestas variadas

El evento no es el primero que alberga el complejo comercial de Narón este mes: el pasado fin de semana, se instaló un puesto promocional de ‘Galega 100%’, una campaña impulsada por la Xunta de Galicia.

Con ella se pretende, no sólo aumentar el consumo de leche gallega entre la población, sino también sensibilizar a los consumidores sobre la importancia del sector ganadero en la economía autonómica. Bajo el eslogan de ‘pásate ao modo CEN’, la iniciativa se basa en una producción audiovisual que, mediante el uso de gafas de tres dimensiones, permitió a los visitantes sumergirse en una experiencia virtual, con el entorno rural como paisaje y el mundo lácteo como protagonista principal.

Por otro lado, en la primera semana de mayo, el Centro Comercial Odeón también fue el lugar elegido por Aspaneps para celebrar sus 46 años de servicio a la comarca, más concretamente a los menores con problemas psicosociales.

Además, las salas del cine del centro comercial Odeón han decidido reestrenar estas semanas, en versión extendida, la trilogía más galardonada de la historia del cine: ‘El señor de los anillos’. Hasta el jueves 21 se podrá ver ‘La comunidad del anillo’, a partir del día siguiente ‘Las dos torres’ y el viernes 29 será el turno de ‘ El retorno del rey’. l