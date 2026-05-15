Los jóvenes del IES Trasancos y O Feal reclaman espacios para hablar de sus preocupaciones

Alumnado del IES Terra de Trasancos cedida

Cerca de ochenta estudiantes del IES Terra de Trasancos de tercero de ESO, junto con alumnado del CPI O Feal, fueron este viernes los encargados de plantear a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y a la concejala de Ensino, Olga Ameneiro, sus demandas, en el marco de una nueva sesión de los Espazos de Participación Xuvenil de Narón, un programa que este curso reúne a alumnado de tercero de la ESO para elaborar propuestas colectivas dirigidas al Concello.

Los grupos de alumnos trabajaron en la elaboración de propuestas que después presentaron ante las representantes institucionales.

Entre sus demandas figura la creación de espacios de ocio cubiertos y autogestionados, más lugares de entretenimiento como la Casa da Xuventude, o mejorar la prevención del acoso escolar. El alumnado también reclamó más frecuencia en el transporte público, especialmente en los fines de semana, y más orientación sobre estudios y salidas contando con profesionales especializados.

Uno de los apartados que generó más interés fue el dedicado a los espacios de ‘fala e escoita’. El alumnado solicitó lugares seguros donde poder dialogar sobre sus preocupaciones —entre ellas, la sexualidad, la salud mental y, en general, el bienes­tar emocional— sin sentirse juzgados, con profesionales especializados en psicología e integración social.

Pidieron, además, que estos espacios se integren en el horario escolar y sean de acceso gratuito