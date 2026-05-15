Gaiteiros, bailarines y cantareiras en O Val por el 'Festival das Letras Galegas'

Terra de Trasancos actuación Letras Galegas Daniel Alexandre

Este viernes, la Fundación Terra de Trasancos ha celebrado, un año más, su tradicional ‘Festival das Letras Galegas’. El evento ha contado con la participación de la Coral Chorima de Castro y todos los grupos del Padroado de Cultura do Concello de Narón. Un grupo de gaitas, cantareiras, varias formaciones de baile tradicional y la escuela del grupo Alxibeira han deleitado a los asistentes con la música y la danza tradicionales de la comunidad autónoma.

Esta actividad se une a otras que se están organizando estos días en la localidad naronesa, que este domingo celebrará por todo lo alto el día más importante de la cultura gallega con una programación muy variada.