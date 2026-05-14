La piscina de O Couto termina descartada de la quinta edición de los Premios Arquitectura

La piscina cuenta con una superficie de 470 metros cuadrados Jorge Meis

La Piscina Municipal de O Couto ha finalizado su andadura por los Premios Arquitectura 2026. Pese a ser una de las trece candidaturas gallegas presentadas, finalmente el proyecto de Ameneiros Rey no ha sido uno de los 25 que pasarán a la final de este evento organizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Es más, sólo tres de los participantes gallegos han conseguido llegar al último tramo de uno de los reconocimientos más prestigiosos del urbanismo estatal: ‘Casa 2M y medio’ de Dosesmas Arquitectos, ‘Lectura de un territorio atlántico en Galicia’ de Elisa Gallego Picard, y el ‘Plan Básico Municipal del Ayuntamiento de Porqueira’, de José González-Cebrián y colaboradores.

Concretamente, la propuesta naronesa, diseñada por Ismael Ameneiros, Santiago Rey, David Robles, Tamara Villa, Coralina Perla Mugnier y María Bergua Orduna, consiste en una obra de Coto y Estudio Construcciones con una superficie total de 470 metros cuadrados. A pesar de su descarte, la piscina tiene el consuelo de haber salido a flote tras un año y medio de incertidumbre por los retrasos que sufrió su edificación, culminada hace siete meses.