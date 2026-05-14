La ‘Festa do Lisco’ volverá este sábado con comida, música y baile a la parroquia de Doso

Los fogones de Doso volverán a la acción mañana Jorge Meis

La parroquia de Doso volverá a celebrar una vez más su tradicional ‘Festa do Lisco’. El evento tendrá lugar mañana en el local social de la Asociación de Vecinos A Naveira Doso. En total, ya son más de tres lustros los que se lleva celebrando el evento.

Este año, además de los liscos, los asistentes podrán disfrutar, no sólamente de estos, sino también de paella, chorizos con cachelos, postre y café. La celebración comenzará alrededor de las 13.30 horas, con una sesión vermú y después de la comida, será el turno del baile con la actuación en directo del excantante de la orquesta Los Satélites, Erik Hidalgo.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal, Severo Castro Galeiras, cree que el evento tendrá, al igual que en otros años, una buena acogida. Dado que la fiesta será en el local social y no en la pista deportiva, como se hacía antes, calcula que el aforo es de, aproximadamente, unas cien personas.

Según Castro Galeiras, se trata de “la tercera edición que se organiza” en dicha zona, pues asegura que, en su momento, el Concello tomó la decisión de patrocinar una fiesta por parroquia; lo cual implicaba la instalación de una carpa.

Como desde aquel entonces la patrocinada es la ‘Esfolla’, celebrada en noviembre, los vecinos han decidido trasladar su cita más gastronómica al local de la asociación. No obstante, su presidente señala que, a día de hoy, ‘La Esfolla’ es la única que dispone de una carpa; algo que ha influido en la celebración del lisco, pues la pista deportiva duplicaba la capacidad de aforo.

Independientemente de los cambios, Doso volverá a abrir el el apetito este sábado con una fiesta cuyas entradas tendrán dos precios distintos: uno de 20 euros para los socios y otro de 25 para quienes no lo sean.