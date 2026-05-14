El BNG naronés reclama al Concello que agilice las subvenciones para las asociaciones: llevan sin percibirlas desde el 2025

El candidato a la alcaldía por el BNG de Narón, Geno Carballeira, durante una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón continúa sus críticas al Concello: este jueves, ha presentado una nueva moción en la que le solicita la convocatoria inmediata de las subvenciones con concurrencia competitiva de este año, así como buscar vías que permitan compensar aquellas ayudas que terminaron sin materializarse en el 2025.

Su portavoz municipal, Olaia Ledo, considera “irresponsable e pouco seria” la gestión del gobierno de Marián Ferreiro y sostiene que las asociaciones “cumpriron a súa parte, pero o goberno falloulles”.

De hecho, desde su grupo aseguran que esta dinámica se está prolongando en el tiempo y que, pese a que el Plan Estratéxico de Subvencións 2024-2026 parece seguir en marcha, las organizaciones y colectivos de la localidad todavía no han percibido las cuantías previstas, que en total suponen más de un millón de euros anuales, a repartir entre todos ellos.

Por otro lado, los nacionalistas naroneses señalan que, en el pleno del mes pasado, su candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, preguntó por esta misma situación, pero afirman que la alcaldesa se limitó a hablar “das subvencións nominativas, gardando silencio sobre as de concorrencia competitiva”. Esto, según Carballeira, es “un insulto ao traballo das entidades”, que actualmente siguen pendientes, y por tanto, con “un buraco económico nos seus balances por confiar na palabra deste goberno”.

En consecuencia, la formación insta al Concello a elaborar cuanto antes las bases y la convocatoria de los subsidios para este año. Además, el documento presentado en el consistorio también solicita tanto el estudio como la activación de convenios de colaboración extraordinarios para intentar compensar el “prexuízo económico” causado a las asociaciones que asumieron gastos contando con las ayudas finalmente desconvocadas.

Por último, exigen al gobierno municipal una mejor planificación, así como una mayor transparencia, de modo que la entrega de los presupuestos se ajuste a un calendario lo más claro posible y permita hacer frente a la situación actual.

Segunda moción semanal

La petición se suma a otra registrada esta misma semana, más concretamente el pasado lunes, centrada en el estado actual de la senda fluvial del Xuvia. En ella, reclaman que el ejecutivo rehabilite urgentemente las pasarelas, escaleras y señalizaciones dañadas en la zona más próxima a Pedroso.

Sin embargo, la iniciativa también contempla otras propuestas, entre las que se encuentran las siguientes: mejorar la accesibilidad del área en materia de movilidad reducida, inspeccionar cada tres meses el arbolado, llevar a cabo labores periódicas de desbroce y conseguir una coordinación con Augas de Galicia que permita una limpieza integral y regular del río.