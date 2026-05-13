Marían Ferreiro apuesta por la perspectiva feminista en las políticas culturales

Participación en el III Encontro de Alcaldesas Cedida

A Coruña acogió ayer el III Encontro de Alcaldesas, una cita que reunió a regidoras de Galicia y de otras ciudades del Estado para reflexionar sobre la relación entre cultura, igualdad y liderazgo femenino y en la que la alcaldesa de Narón no solo estuvo presente sino que participó en una de las mesas redondas que se celebró.

El encuentro estuvo impulsado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y llegó a su tercera edición bajo el lema ‘Cultura feminista, feminismo na cultura. As alcaldesas falan” y se convirtió en un espacio de diálogo alrededor del papel de la cultura como herramienta de transformación social.

La jornada comenzó en el Palacio Municipal de María Pita con una recepción institucional de la regidora local, Inés Rey, que destacó en su intervención la importancia de fortalecer las redes de colaboración entre administraciones locales y agradeció la presencia de las alcaldesas participantes en un encuentro que definió como “un espazo necesario para seguir fortalecendo o liderado feminino”.

Al final del acto institucional, las alcaldesas participantes firmaron la III Declaración de María Pita, un documento que simboliza el compromiso compartido con la igualdad, el feminismo y el liderazgo de las mujeres desde el ámbito local.

Además de Marián Ferreiro, asistieron al encuentro la alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la Fegamp, María Barral; la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán Martín; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; y la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco, además de regidoras gallegas de Camariñas, Cee, Vimianzo, Redondela, Silleda, Coles, Maceda, Rairiz de Veiga, Ramirás, Guitiriz y Vilalba.

Ya por la tarde, el encuentro se trasladó al Club Cámara Noroeste. Allí, Marián Ferreiro participó en el conversatorio “Feminismo, cultura e economía” conducido por Mercedes Wullich, fundadora de MujeresyCia y de la lista Top 100 Mujeres Líderes en España. En la mesa la acompañaron la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco; la vicepresidenta de Cultura e Igualdad de la Diputación de Cáceres, María Esther Gutiérrez; y la productora y directora de cine, la ferrolana Chelo Loureiro.

Un camino de mujeres

Las participantes relataron sus respectivos caminos de entrada en puestos de poder aún mayoritariamente masculinos. Las tres alcaldesas describieron cómo fue a llegar y consolidarse en la política local, mientras que la productora Chelo Loureiro recorrió un itinerario propio: antes de dedicarse al audiovisual, inició su carrera profesional en Bazán, donde era la única mujer en una oficina poblada de ingenieros hombres. La anécdota sirvió para resumir el tipo de entorno que muchas mujeres de su generación tuvieron que habitar para abrirse paso.

Foto de familia de las alcadesas asistentes Cedida

Por su parte, la representante de Narón, Marián Ferreiro, y también sus homólogas, reconocieron seguir “aguantando preguntas que nunca lle farían a un home, por exemplo sobre a roupa que levas posta”. La maternidad, la conciliación familiar, el aspecto físico o la indumentaria son algunos de los temas que, tal y como explicaron, aparecen con regularidad en entrevistas y actos públicos cuando la que ocupa el cargo es una mujer, lo que las protagonistas calificaron como un síntoma del machismo que persiste en la sociedad.

El mensaje implícito fue claro: “acceder ao poder non equivale a ter superado as barreiras de xénero, porque o escrutinio sobre as mulleres continúa operando por riba e por debaixo das institucións”.

La alcaldesa de Narón incidió en la importancia de incorporar la perspectiva feminista en las políticas culturales públicas, no solo incrementando la presencia de mujeres en las programaciones, sino también revisando “que historias se contan, quen as conta e por que determinadas voces quedaron historicamente nun segundo plano”.

Puso como ejemplo el trabajo desarrollado desde el Padroado da Cultura de Narón, que apuesta por una programación estable con presencia destacada de creadoras, compañías gallegas y propuestas escénicas centradas en experiencias femeninas contemporáneas, apostando por consolidar redes de colaboración entre administraciones locales y defendió que foros como este son una herramienta necesaria para dar visibilidad a las mujeres en políticas públicas más igualitarias y conectadas con la realidad social.