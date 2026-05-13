Los comercios de O Alto unen fuerzas este jueves con un outlet que finalizará el próximo sábado

Los establecimientos de la zona ya tienen preparados sus puestos para el outlet Daniel Alexandre

A poco más de un mes para que comience el verano, los comercios de O Alto han decidido celebrarlo con un outlet que comienza este jueves. En él, los vecinos naroneses podrán adquirir diferentes artículos que, en algunos casos, tendrán descuentos de hasta el 50%.

En total, son cuatro los establecimientos que participan en esta iniciativa: la óptica Valero, Joyería Narón, A tenda de Sara y Koralli. Pero no es la primera vez que colaboran juntos: la gerente de Valero, Olga Ameneiro, asegura que llevan “un montón de años” organizando propuestas como, por ejemplo, el tradicional ‘Fashion Day’ de junio.

Pese al desafío que supone competir con las grandes superficies, los comerciantes se muestran optimistas por la calidad de sus productos: “tengo clientas que usan vestidos de hace 8 años, cuando los de otras marcas les duran un verano”, asegura Carolina Castro, responsable de A tenda de Sara.

Por su parte, la responsable de Joyería Narón, Marité Blanco, se muestra optimista y espera “tener bastante público” durante estos días. De hecho, Ameneiro está convencida de ello, pues todos los eventos que celebran “tienen muy buena acogida”.

Todo el fin de semana

El outlet organizado por estos locales contará con diferentes tipos de ropa, así como piezas de joyería y lentes, entre otros muchos artículos. En concreto, los establecimientos mantendrán estas ofertas hasta el próximo sábado, día 16. Con ellas esperan que, una vez más, el vecindario acuda a la llamada del comercio local.