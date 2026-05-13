Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los comercios de O Alto unen fuerzas este jueves con un outlet que finalizará el próximo sábado

Cuatro locales de la zona participan en esta iniciativa, para la que ofertan una amplia variedad de artículos rebajados

Pablo Montero
Pablo Montero
13/05/2026 21:49
Outlet Óptica Valero Narón
Los establecimientos de la zona ya tienen preparados sus puestos para el outlet
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

A poco más de un mes para que comience el verano, los comercios de O Alto han decidido celebrarlo con un outlet que comienza este  jueves. En él, los vecinos naroneses podrán adquirir diferentes artículos que, en algunos casos, tendrán descuentos de hasta el 50%

En total, son cuatro los establecimientos que participan en esta iniciativa: la óptica Valero, Joyería Narón, A tenda de Sara y Koralli. Pero no es la primera vez que colaboran juntos: la gerente de Valero, Olga Ameneiro, asegura que llevan “un montón de años” organizando propuestas como, por ejemplo, el tradicional ‘Fashion Day’ de junio. 

Pese al desafío que supone competir con las grandes superficies, los comerciantes se muestran optimistas por la calidad de sus productos: “tengo clientas que usan vestidos de hace 8 años, cuando los de otras marcas les duran un verano”, asegura Carolina Castro, responsable de A tenda de Sara

Por su parte, la responsable de Joyería Narón, Marité Blanco, se muestra optimista y espera “tener bastante público” durante estos días. De hecho, Ameneiro está convencida de ello, pues todos los eventos que celebran “tienen muy buena acogida”. 

Todo el fin de semana

El outlet organizado por estos locales contará con diferentes tipos de ropa, así como piezas de joyería y lentes, entre otros muchos artículos. En concreto, los establecimientos mantendrán estas ofertas hasta el próximo sábado, día 16. Con ellas esperan que, una vez más, el vecindario acuda a la llamada del comercio local.

La edila Lucía Blanco con el cartel de la iniciativa

El DegustAres regresará los dos últimos fines de semana de mayo con diez pinchos diferentes

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620