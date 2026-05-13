La fotografía experimental y el teatro reflexivo: este mes en la Biblioteca Municipal de Narón

Una de las piezas de la exposición de Carolina Martínez Daniel Alexandre

Este mes, el arte invadirá la Biblioteca Municipal de Narón con dos disciplinas bien diferentes: la fotografía y el teatro. En primer lugar, la sala multiusos del efidicio acogerá desde el próximo lunes y hasta el 30 de mayo ‘Tebasaki e sake momo’, de la fotógrafa local Carolina Martínez. La muestra, elaborada entre los años 2023 y 2025, consta de 24 piezas en las que la fotografía experimental, el vídeo y el texto se unen para profundizar en el deseo.

En concreto, la naronesa utiliza técnicas tradicionales japonesas como el gyotaku sobre soporte textil, además de presentar las instantáneas en estructuras de bambú, emulando a los noren del país asiático. Además, la autora ofrecerá una visita guiada al público el jueves 28 a las 19.00 horas.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente en la biblioteca. En caso de no poder acudir ese día, la exposición también se podrá visitar de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00, y los sábados de 10.00 a 13.00.

Más allá de la fotografía, el miércoles 20 será el turno de José Luis Graña, que presentará su última obra: ‘Non son modos‘. En ella, el escritor cerdidense se sirve de la salud mental como hilo conductor para reflexionar sobre las dificultades de la convivencia.

El acto, en el que participarán el actor Brais Rey y la maestra Verónica Bouteira, incluirá una representación de una escena. Con ella, se podrá apreciar la peculiar manera en la que Graña Muíño trata temas como, por ejemplo, los equilibrios en las relaciones.