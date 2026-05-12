‘Repunantas’: primera cita para celebrar el Día das Letras Galegas

Imagen del espectáculo 'Repunantas', de Inma López y Francisco Castro Cedida

El próximo jueves, 14 de mayo, arrancará la programación del Concello de Narón con motivo del Día das Letras Galegas, titulada ‘N de Narón. A Festa das Letras’. Comenzará a las 19.00 horas, en el Café Teatro do Pazo da Cultura con ‘Repunantas. As punkis da literatura galega’. El espectáculo, dirigido al público adulto, fusiona literatura y música con el objetivo de homenajear a las voces femeninas más inconformistas que ha dado la literatura gallega.

En concreto, la escritora Inma López Silva y el músico Francisco Castro recuperarán, durante aproximadamente una hora, textos e historias de mujeres que desafiaron lo establecido, desde la época de las cantigas medievales hasta Begoña Caamaño, a la que este año se le dedica el Día das Letras Galegas.

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La actividad, organizada por la Secretaría Xeral da Lingua y enmarcada en el programa FalaRedes de la Rede de Dinamización Lingüística en colaboración con el Concello de Narón, será de entrada gratuita hasta completar aforo. Las personas interesadas podrán recoger los tiques en la taquilla del Pazo da Cultura. Más allá de ‘Repunantas’, el próximo domingo 17 habrá una gran variedad de actividades: en primer lugar, a las 11.30 horas, las familias naronesas podrán disfrutar del espectáculo musical y narrativo ‘O pracer do azul, cartas no vento’, de María Faltri, basado en la reinterpretación feminista que realizó Begoña Caamaño de los mitos clásicos en “Circe ou o pracer do azul”.

El resto de la programación

Después, a las 12.30 horas, será el turno del tercer arte: el escenario albergará a las Cantareiras y los grupos de baile del Padroado da Cultura de Narón. Ya por la tarde, alrededor de las 17.00 horas, la compañía Galeatro representará para todos los públicos “Carabela volve aos mares”, un montaje familiar con mensaje ecológico que narra la historia de una cocinera atrapada en una isla de plástico. A continuación, a las 18.00 horas, será el turno de la Banda de Gaitas do Padroado. Aparte de estas ofertas culturales, cuyo objetivo es promover la lectura y el uso del gallego, también se organizarán juegos populares de la mano de Picos do Sol, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y la Biblioteca Municipal habilitará un espacio de lectura y talleres.

Por su parte, la librería Day instalará un puesto de venta de libros en gallego y organizará firmas con dos escritores: por la mañana, acudirá José Manuel Legazpi, y por la tarde será Ana Meilán la autora que estará firmando ejemplares en el establecimiento naronés.