La iglesia de Santa Rita se acicala para celebrar su patrona en los próximos días

Limpieza del templo por parte de la Hermandad de Santa Rita Cedida

El próximo día 22 de mayo se conmemora la festividad de Santa Rita de Casia y la parroquia de Xuvia celebra sus fiestas religiosas en honor a su patrona. Con este motivo, la iglesia parroquial se viste de gala y ya ha empezado esta semana a acicalarse para la ocasión.

Es la Hermandad de Santa Rita, con sus voluntarios y la parroquia, con el sacerdote Carlos Gómez Iglesias al frente, la encargada de todas estas tareas de mantenimiento del templo para que luzca esplendoroso llegada la celebración de la patrona.

Se están limpiando así las imágenes, el altar y la gran lámpara de la iglesia, para lo que se ha instalado en el interior del templo un coche grúa que permite elevarse hacia la gran lámpara acristalada del templo. El día central de los actos litúrgicos será el propio día 22 de mayo, con eucaristías a lo largo de la jornada y la tradicional bendición de las rosas que reúne a multitud de fieles en cada convocatoria.

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Así el día 22 se celebrarán misas a las 9.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas, y por la tarde a las 17.00, 18.00 y 19.00, con una procesión a la finalización de esta última eucaristía, que, además, estará presidida por el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos.

Este miércoles, día de la Virgen de Fátima habrá rosario y novena –18.00 horas– y eucaristía –18.30–. Desde el jueves hasta el 22 –18.00 horas– se celebrará la novena a Santa Rita.