La Asociación Cometa volverá a celebrar este mes su tradicional carrera solidaria: la ‘Candaina’

Participantes de una edición pasada de la ‘Candaina’ Daniel Alexandre

Un año más, la Asociación Cometa vuelve a hacer un llamamiento a los vecinos, con o sin perros, para participar en la ‘Candaina’, la carrera solidaria que organiza la protectora naronesa para recaudar fondos y visibilizar la tenencia responsable de animales.

La presentación del evento tendrá lugar en el paseo marítimo de Xuvia el próximo 31 de mayo, a las 9.30. Justo una hora después, dará comienzo la carrera: un circuito circular de 7 km que partirá del parque de Xuvia y continuará por el Paseo da Ribeira, el Camiño do Muíño, la senda peatonal que conecta Xuvia con Freixeiro, el lugar de Cornido, tomando el Camino Inglés, el lugar de Outeiro y el Muíño das Aceñas.

El paseo marítimo de Xuvia acogerá el 31 de mayo una nueva ‘Candaina’ solidaria Más información

Pero no todo será sudar: a las 13.00 horas, habrá una sesión vermú amenizada con la actuación de Verso a Verso. Aparte de comida, música y bebida, también habrá hinchables para los más pequeños y se celebrará un sorteo.

En cuanto a los requisitos, la asociación recuerda que podrá participar cualquier persona menor de 69 años. Eso sí, los más jóvenes deberán ir acompañados de un adulto y quienes vayan a acudir con sus mascotas deberán usar preferiblemente correas no extensibles. Además, no podrán asistir hembras en celo y los animales con problemas de comportamiento tendrán que llevar un bozal en todo momento.

Por último, la recogida de dorsales, que costarán 10 euros, será en las instalaciones de Ali Hogar desde el 27 hasta el 29 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas. Para inscribirse y consultar más información, pueden visitar la página web 321go.es.