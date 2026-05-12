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Narón

El BNG visita a sus compañeros de Lugo y critica las obras en la avenida da Solaina

El candidato nacionalista a la alcaldía de Narón, Geno Carballeira, considera que las actuaciones muestran "resultados deficientes"y "non resolven os problemas de mobilidade” de los vecinos

Redacción
12/05/2026 12:36
BNG Narón
Los candidatos a la alcaldía por el BNG en Narón y Lugo, Geno Carballeira y Rubén Arroxo
Cedida
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Una delegación del Consello Local del BNG de Narón, encabezada por el candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, ha visitado Lugo para reunirse con su compañero de formación y exprimer teniente de alcalde de la ciudad, Rubén Arroxo, y así conocer los detalles, tanto técnicos como políticos, que ha experimentado la ciudad en los últimos siete años. El principal motivo de este encuentro ha sido el interés de los nacionalistas naroneses por la aplicación del modelo denominado ‘cidade dos 5 minutos’, que según ellos permite “gañar espazo público e mellorar o comercio local”. 

Sin embargo, Carballeira también se ha querido pronunciar sobre la situación de la avenida da Solaina. En concreto, el candidato del Bloque a la alcaldía asegura que, mientras en Lugo se utilizan materiales de calidad y se humanizan las calles, la avenida naronesa es el “exemplo perfecto do que non se debe facer”. Para Carballeira, se trata de unas obras “con resultados deficientes, materiais pobres e que non resolven os problemas de mobilidade” de los vecinos. 

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Por último, el candidato a la alcaldía cree que sus compañeros lucenses volverán a gobernar dentro de un año y asegura que “en Narón comezaremos a transformar a oitava cidade do país a partir de maio do 2027”.

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