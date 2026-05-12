El BNG denuncia el estado de la senda del río Xuvia y exige al Concello su rehabilitación

Paseantes por el sendero fluvial del Xuvia Cedida

El Grupo Municipal del BNG de Narón ha registrado una moción para debatir en el próximo pleno la situación actual de la senda fluvial del río Xuvia. Concretamente, los nacionalistas denuncian que, pese a ser uno de los principales pulmones verdes del municipio, la zona del paseo que conecta con Pedroso se encuentra en un auténtico “estado de abandono alarmante”.

En la moción, presentada por la portavoz municipal de la formación, Olaia Ledo, señalan que lo que debería ser un motor de ocio y turismo de naturaleza constante, se está convirtiendo en una “xincana de obstáculos” por la falta de un plan de mantenimiento programado.

Por otro lado, critican que las labores de limpieza llevadas a cabo antes de la Romería de la Virgen de la O son trabajos puntuales y defienden el derecho de los usuarios habituales a “unha infraestructura digna sempre, non só cando hai unha festividade programada”. Para ellos, el gobierno local está actuando “de xeito puntual e cosmético” y continúa ignorando las advertencias de seguridad. En concreto, la formación insta al Concello a reparar las escaleras, pasarelas y señales, hacer más accesible la zona para las personas con movilidad reducida y establecer un protocolo de inspección con carácter trimestral para detectar daños estructurales y árboles con riesgo de caída.

El BNG visita a sus compañeros de Lugo y critica las obras en la avenida da Solaina Más información

Aparte de estos trabajos, ven necesaria una mejor coordinación con Augas de Galicia para limpiar el río y que tanto las labores de limpieza como las de desbroce sigan un cronograma técnico anual basado en el ritmo de crecimiento de la maleza y el uso de la senda.

Por último, el BNG sostiene que el abandono de la senda no sólo afecta a los caminantes, sino que también degrada la biodiversidad del río.