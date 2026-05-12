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Narón

Concierto este fin de semana para los fans de la música de los años ochenta

El público podrá disfrutar de la actuación de los ferrolanos Nuevo Plan en el Clandestino Coffee & Urban Food, a las 14.00 horas

Redacción
12/05/2026 13:39
Nuevo Plan concierto
Imagen de un concierto de la banda Nuevo Plan
Jorge Meis
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Aunque en su repertorio no son muy habituales las canciones en gallego, en el marco de la celebración del Día das Letras Galegas actuará en el Clandestino Coffee & Urban Food la banda Nuevo Plan, con músicos de la comarca de Ferrol. Será el próximo domingo 17 de mayo, a las 14.00 horas, lo que facilitará la asistencia del público familiar al local de Narón, ubicado en la Estrada do Pavillón, número 105B. 

El concierto está pensado como sesión vermú, por lo que habrá “buen ambiente, música en directo y pinchos para disfrutar de una tarde diferente”, animan desde la organización de la cita, remarcando que se trata de una propuesta con acceso libre y gratuito hasta completar aforo que se enmarca dentro de las actividades que promueven en su ya famosa terraza, que está previsto que se llene de seguidores del grupo ferrolano. 

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No en vano, el conjunto cuenta con un séquito de fans que están dispuestos a viajar en el tiempo junto a ellos en cada ocasión que se les presenta con temas tan emblemáticos como el ‘Venecia’ de Hombres G, con la interpretación “mítica” del batería Marcial Badía, o éxitos de otros grupos como Los Rebeldes, Alaska y Dinarama, Danza Invisible o Gabinete Caligari, además de Los Limones con su clásico ‘Ferrol’.

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