Trasankos Rock: el punk volverá a estar en la cresta de la ola este junio

Imagen de uno de los conciertos de la primera edición del festival Daniel Alexandre

Melenas, crestas y, sobre todo, mucha rebeldía: el 13 de junio, la Rúa das Cerámicas se volverá a convertir, un año más, en el epicentro de los pogos y el punk rock más duro de la mano del Trasankos Rock Narón. Uno de sus organizadores, Óscar González, asegura que la próxima edición del festival promete un cartel “muy atractivo”. Concretamente, el próximo mes habrá un total de seis grupos, tanto referentes a nivel nacional e internacional como emergentes.

Como cabeza, se encuentra Kaos Urbano. La banda madrileña, famosa por unas letras repletas de mensaje político y social, hará stop en la fiesta punky local para celebrar, con su típica energía indomable, sus 30 años de trayectoria musical. De hecho, desde la organización señalan que “vendrán de hacer gira por América Latina” y justo después de visitar Narón, viajarán hasta tierras italianas.

Por otro lado, el escenario también se contagiará de la agresividad de los vascos Rat-Zinger, que este año amplían su arsenal musical con un nuevo trabajo: ‘Jóvenes promesas de la delincuencia’.

En cuanto a artistas gallegos, el público podrá disfrutar del directo de The Eskarallas, que han llegado a colaborar con artistas pioneros como Manolo Kabezabolo, y Demenzia Sozial, compuesta por tres jóvenes de la ciudad de A Coruña amantes del punk y el hardcore.

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Pero no todos los invitados serán hombres: esta segunda edición intenta allanar poco a poco el camino para hacer del festival un lugar más igualitario e inclusivo con Lucy, un grupo de punk femenino que promete mover cuellos al ritmo de canciones con líricas ácidas y crudas, como ‘Des0kupa’. Según González, es necesario visibilizar el talento de las bandas compuestas por mujeres porque son muchas las que “están haciendo un muy buen trabajo”. Además, asegura que a algunos festivales “se les llena la boca hablando de feminismo”, pero sus discursos no se traducen en más artistas femeninas para sus carteles.

Se adecuará un parking habilitado tanto para estacionar como para poder pernoctar, además de áreas de acampada y foodtruck, entre otros servicios

Respecto a las instalaciones, la organización recuerda que, al igual que el año pasado, habrá acampada gratuita junto al festival, así como zonas de aparcamiento y para pernocta con caravanas o furgonetas, foodtruck y venta de merchandising.

Por su parte, Óscar González espera que esta nueva edición junte a más personas que en el 2025, cuando llegaron a reunir a más de 600 visitantes. Invita a la gente a acudir porque, aparte de contar con un ambiente muy bueno, la zona goza de una hostelería “en auge”. Más allá de los aspectos positivos que favorecen la celebración del festival, confiesa que les encantaría conseguir más público para así poder ampliar su oferta y traer a la localidad más artistas de una escena apoyada por miles de seguidores en todo el país. De momento no pierden el optimismo, dada la experiencia de la edición anterior, pues pudieron contar, entre otros grupos, con Tropa do Karallo, liderado por el famoso Evaristo Páramos, excantante de La Polla Records, algo que consideran un lujo, ya que se trata de “una leyenda del punk nacional e internacional”.

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Sorteo

Aparte del sorteo de entradas que se está celebrando a través de la cuenta de Instagram de ‘Galicia En Concierto’, que finalizará hoy mismo, próximamente habrá otro, de cinco entradas, en el que colaborará este periódico, para el que, en breve, se concretarán las fechas del sorteo.

Por último, desde el equipo del Trasankos Rock Narón esperan que los asistentes puedan disfrutar al máximo de todas las actuaciones programadas para este junio y recuerdan que aún quedan entradas a la venta en la página web woutick.com. Además, se pueden adquirir físicamente en varios locales, tanto de Narón como de Ferrol. En concreto, son los siguientes: el Bar La Salmantina, el Bar Estrela do Ponto, el Bar El Clavel 2.0 y la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Santa Mariña.