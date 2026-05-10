La Romería de la Virgen de la ‘O’ de Pedroso se resguarda de la lluvia en la fe y la música

Pedroso Romería del la Virgen de la O Daniel Alexandre

Dicen que no hay dos sin tres, pero en Pedroso, en el municipio de Narón, esperan que la racha se rompa el próximo 2027. Por segundo año consecutivo, la meteorología se empeñó en pasar por agua la Romería de la Virgen de la ‘O’, una de las citas más antiguas de la comarca. Sin embargo, lo que la lluvia le restó a la vistosidad de la procesión, se lo devolvió en forma de recogimiento y con el estreno de una canción para la ocasión.

Los festejos en honor a la santa comenzaron el sábado con la sesión vermú y posterior verbena a cargo de Venaguai y Galilea. “Aguantó bastante bien”, explicaba este domingo Santiago Rodríguez, miembro de la comisión, una tregua que no acompañaría en la jornada del domingo. Así, pese a lo gris del cielo, los romeros cumplieron y se sumaron a la tradicional andaina organizada con la colaboración del Concello.

Caminata organizada por el Concello Cedida

Tal y como explican desde la organización, las primeras misas de la mañana llenaron la capilla, con muchos fieles resguardados bajo el paraguas siguiendo el acto litúrgico desde el exterior.

Intimidad

El punto álgido de la jornada se vivió en torno a la una de la tarde. Ante la imposibilidad de sacar la imagen debido a la lluvia persistente, la comisión trasladó el homenaje al interior del pequeño templo. Fue allí donde Santiago Rodríguez, también músico, presentó la obra que compuso expresamente para la patrona.

El cuarteto interpretando la pieza creada para la ocasión Daniel Alexandre

Un cuarteto interpretó la pieza mientras los asistentes, “un poco apechugados” , reconoce Rodríguez, y rodeados de velas, escucharon por primera vez las notas de un himno que ya es parte del patrimonio de la parroquia.

“Virxe da nosa esperanza/Nosa señora da ‘O’/ Xunto de ti vimos hoxe/ Como fillos confiados”, rezan los primeros versos de la canción.

Bajo la carpa

Ya a primera hora de la tarde, bajo la carpa del recinto festivo, más de 200 personas (la organización vendió 250 tickets) disfrutaron de una comida popular campestre a base de pulpo y churrasco. La convivencia y las ganas de celebrar vencieron al mal tiempo, demostrando que la recuperación de esta fiesta en 2024 –después de ocho años sin celebrarse– no fue algo efímero. La música tradicional de la Banda de Gaitas del Padroado, el ritmo del Grupo Alaska y la energía de la Charanga de Carmiña mantuvieron el pulso de la jornada hasta bien entrada la tarde.

Romeros poniendo velas a la Virgen de la 'O' Daniel Alexandre

Pedroso cerró así una nueva edición con la satisfacción de haber cumplido con la tradición y con el orgullo de haber estrenado una nueva canción, que esperan pueda sonar el próximo año al aire libre, con claros en el cielo que permitan celebrar esta antigua procesión.

Historia

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol explica en su página web que el origen de la peregrinación a Pedroso se encuentra en un antiguo relicario que se encontró bajo el altar de la iglesia del monasterio del lugar. “Los enfermos se acercaban hasta allí a tomar el agua que se vertía por encima, con la convicción de que los curaría”, apuntan.

Pedroso Romería del la Virgen de la O Daniel Alexandre

Hace muchos años los festejos se celebraban cada 18 de diciembre pero las inclemencias del tiempo –mucho más severas que las de la primavera– hicieron que se acabase trasladando al segundo domingo de mayo.