El musical ‘Las guardianas del ritmo’ revoluciona el Pazo da Cultura de Narón con el K-Pop

La Revolución K-Pop llegó al Pazo da Cultura Daniel Alexandre

Con actuaciones de mañana y tarde llegaron para llenar el Pazo da Cultura ‘Las guardianas del ritmo’, con una estética propia de las grandes producciones internacionales e inspirado en el universo visual del K-Pop, ese género musical originario de Corea del Sur que combina pop, hip-hop, R&B y electrónica con una cuidada estética visual y coreografías complejas que se ha puesto tan de moda en los últimos tiempos.

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El llamativo espectáculo superó el 90% de ocupación y no dejó indiferente a un público atraído por esta estética y ritmos que tiene ya en España varias formaciones. El que llegó a Narón es el primer musical que se creó en España