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Música

El musical ‘Las guardianas del ritmo’ revoluciona el Pazo da Cultura de Narón con el K-Pop

Las dos sesiones tuvieron un gran éxito de público

Redacción
10/05/2026 21:03
Pazo da Cultura Idols La Revolución K pop
 La Revolución K-Pop llegó al Pazo da Cultura
Daniel Alexandre
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Con actuaciones de mañana y tarde llegaron para llenar el Pazo da CulturaLas guardianas del ritmo’, con una estética propia de las grandes producciones internacionales e inspirado en el universo visual del K-Pop, ese género musical originario de Corea del Sur que combina pop, hip-hop, R&B y electrónica con una cuidada estética visual y coreografías complejas que se ha puesto tan de moda en los últimos tiempos.

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El llamativo espectáculo superó el 90% de ocupación y no dejó indiferente a un público atraído por esta estética y ritmos que tiene ya en España varias formaciones. El que llegó a Narón es el primer musical que se creó en España

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