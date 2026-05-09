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Narón

Narón celebró su Festa dos Maios a resguardo de la lluvia en Piñeiros

Las previsiones obligaron a la organización a concentrar toda la programación en el pabellón

Redacción
09/05/2026 22:00
Narón Maios en Piñeiros
Un momento de la elaboración de la alfombra floral diseñada por Leandro Lamas
Daniel Alexandre
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Las previsiones certeras de lluvia obligaron a la Sociedade Cultural Areosa de Piñeiros y al Ayuntamiento de Narón a modificar el programa de los Maios 2026 y congregar toda la programación diseñada para la jornada de este sábado en las instalaciones deportivas.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas no fueron impedimento para disfrutar de una de las tradiciones con más arraigo en la localidad, que se celebra cada año en el segundo fin de semana de mayo, dando la “bienvenida” a la primavera en un ambiente festivo, intergeneracional y colaborativo.

Así, la elaboración del tapiz floral, diseño del artista Leandro Lamas y prevista inicialmente al aire libre en la Praza da Galicia, se llevó a cabo finalmente en el interior del pabellón.

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Allí también se congregaron las creaciones naturales elaboradas por las entidades del concello y los centros educativos, que iban a partir –si el tiempo acompañase– junto a los grupos etnográficos del Padroado en un recorrido que culminaría en la plaza próxima a la casa consistorial. El programa diseñado para la ocasión contó, además, con las actuaciones de los grupos de las Escolas Culturais del municipio y el desarrollo de juegos florales. La Comañía Nimú y su espectáculo de teatro-circo ‘Pausa’ pusieron el broche final a unas propuestas que no solamente se ciñeron a la jornada de este sábado.

Y es que la celebración de Os Maios se vivió ya durante toda la semana con los talleres en los colegios y entidades vecinales, en los que tomaron parte alrededor de 600 niños y niñas de Infantil y los primeros cursos de Primaria de nueve centros educativos de la localidad.

Sin duda, esta tradición recuperada en el siglo XIX en Galicia, con las flores, vegetación e incluso fruta como protagonistas, se convierte cada año en un espacio de encuentro que refuerza los vínculos entre las asociaciones culturales y los vecinos y vecinas de Narón.

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