Más de 860 firmas recolectadas en Change.org para salvar a los perros hacinados en Narón

Estado de los perros Cedida

“Salvemos a los perros en situación de maltrato en Narón” Así se llama la petición que figura en la plataforma Change.org y que acumula ya más de 860 firmas para reclamar una solución “inmediata” para los cerca de diez animales que malviven hacinados en el patio trasero de una vivienda de la calle Paradiso.

El texto indica que existe una denuncia formal ya presentada ante la Policía Nacional –cabe recordar que un grupo de vecinas presentaron también un escrito por Registro en el Concello– “junto con pruebas documentales y audiovisuales que respaldan los hechos”. Además de la falta de cuidados esenciales, comprometiendo “gravemente” el bienestar de las mascotas, el grupo de personas que se ha unido para alzar la voz contra esta situación pone el foco en la “existencia de agresiones físicas, documentadas en vídeo”, así como las “sospechas fundadas de un criadero ilegal y venta de perros sin licencia”.

Unión vecinal en Narón para terminar con un posible caso de maltrato animal Más información

Los vecinos llevan tiempo alertando de estos hechos y “a pesar de las denuncias, la respuesta de las autoridades está siendo insuficiente o demasiado lenta”. Por ello, exigen una actuación coordinada de “Medio Ambiente, Concello y Xunta de Galicia”.