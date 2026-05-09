Cita solidaria de los bomberos de Narón con la vista puesta en el europeo de octubre

Alexandre, Luis e Iván en la prueba asturiana Speis

El corazón de Oviedo se convirtió hace unos días en el escenario de un homenaje, el Memorial Eloy Palacio, que este año alcanzó su sexta edición y que contó con la participación de tres bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis). La cita busca recordar al profesional que perdió la vida en 2016 mientras acudía a reforzar a sus compañeros durante un incendio, en su día de descanso.

Luis García, Iván Pérez y Alexandre Vázquez representaron a la Asociación Deportiva Cultural Bombeiros de Narón en una jornada en la que cada escalón subido representó un acto de reivindicación y memoria, y que para los naroneses supuso su segunda participación, “estrenándose” en esta propuesta el pasado año.

Tal y como explica García, el presidente de la entidad naronesa, la prueba central del evento, conocida como carrera vertical, consiste en la ascensión de los 300 escalones de las 21 plantas de las que dispone el edificio La Jirafa y puede realizarse en dos modalidades: con ropa deportiva o con todo el equipamiento. El ganador es que logra hacer el recorrido en el menor tiempo posible.

Esta última supone un desafío todavía mayor, ya que los profesionales llevan a cuestas todo su material de intervención. “El equipo completo suele pasar de los 20 kilos porque se porta todo el traje estructural, las botas, el casco y la botella de aire comprimido”, expone. En estas condiciones, los bomberos naroneses lograron completar el ascenso con tiempos que rondaron los dos minutos y 40 segundos, en una competición en la que tomaron parte 120 profesionales.

Participación de los bomberos de Narón en el Memorial Eloy Palacio Speis

Más allá del cronómetro, el Memorial Eloy Palacio mantiene vivo un trasfondo social. Y es que la recaudación de las inscripciones se destina íntegramente a la Asociación Galbán, que trabaja con niños oncológicos.

Luis García explica, además, que la prueba en la que tomaron parte “es puntuable para el circuito de carreras verticales que hay a nivel nacional, con pruebas en distintos puntos como Madrid, Barcelona o Alicante; por eso vamos bomberos de toda España”.

Además, la intención de los profesionales del Speis es “participar este año en los juegos europeos de policías en Bomberos, que se celebrará en Vigo”, por lo que la cita asturiana, además de representar un ejemplo de la solidaridad que caracteriza al colectivo, sirvió “un poco de entrenamiento para preparar la del próximo mes de octubre”, explica García.