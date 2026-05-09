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Narón

Acceso gratuito al centro de interpretación de los molinos de Xuvia por el Día de los Museos

Habrá una programación especial con tres actividades

Redacción
09/05/2026 20:17
Imagen de archivo de visitantes al CIMIX
AEIG
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El próximo día 18, con motivo del Día Internacional de los Museos, el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix), en Narón, abrirá al público de manera gratuita.

Durante toda la jornada habrá actividades pensadas para todos los públicos, como ‘O Arsenal do Rei’, una propuesta para descubrir la relación entre los molinos, la producción industrial y la construcción del Arsenal de Ferrol “a través dunha visita especial arredor da nos historia marítima”, explican desde la organización.

En la instalación se aprende también el funcionamiento del molino

La Xunta da luz verde a la integración del Cimix en el sistema gallego de centros museísticos

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También será posible ponerse en la piel de los antiguos artesanos a través de ‘Fábrica de papel’, que permitirá a los presentes conocer cómo se elaboraba este material y crear, incluso, un cuaderno personalizado. La última de las propuestas enmarcada en la celebración de esta efeméride será ‘Fariña en marcha’, “un reto cheo de enigmas para descubrir os segredos do muíño mentres traballades en equipo”, indican desde el centro.

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