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Narón

Jornada de participación juvenil en Narón con propuestas para el Concello en distintos ámbitos

El Pazo da Cultura acogió este viernes el Espazo Intercentros, con alumnado de tres centros educativos

Redacción
08/05/2026 18:56
Un instante del encuentro celebrado en el Café Teatro
Un instante del encuentro celebrado en el Café Teatro
Concello
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Alumnado de diferentes colegios e institutos se reunió este viernes en el Café Teatro del Pazo da Cultura de Narón para tomar parte en el Espazo Intercentros de Participación Xuvenil 2025-2026, una cita en la que también estuvieron presentes la alcaldesa, Marián Ferreiro, y la edila responsable del departamento de Ensino, Olga Ameneiro. Se trató de la primera sesión de este comité –la siguiente será el próximo viernes–, en la que los estudiantes del CPR Jorge Juan, el IES As Telleiras y el CPR Ayala trabajaron conjuntamente en la elaboración de propuestas dirigidas al Concello.

Así, entre las 10.30 y las 13.30 horas, los jóvenes identificaron necesidades compartidas, que trasladaron posteriormente a las representantes de la administración local. Tal y como explican desde el Consistorio, las aportaciones de los alumnos y alumnas se organizaron en cuatro bloques diferentes, a saber: mejora de la autonomía para la movilidad, creación de espacios de ocio, promoción de la salud física y mental y preparación para el futuro.

Ideas

Así las cosas, las sugerencias de los escolares incidieron en las dificultades de los jóvenes para desplazarse por la localidad, especialmente en las zonas rurales. En este sentido, plantearon al gobierno naronés la ampliación de las líneas de transporte público, la mejora de los carriles bicis y la conexión entre parroquias, así como la incorporación de bicicletas eléctricas “como alternativa de mobilidade sostible”, expone el Ayuntamiento.

En cuanto al ocio, el alumnado reclamó espacios propios de encuentro seguros y accesibles, en los que se puedan llevar a cabo actividades variadas. En este caso, sugirieron locales municipales para la juventud con zonas de descanso, juegos de mesa, videojuegos o música. También la recuperación y mejora de los espacios urbanos y naturales como puntos de reunión.

Mientras, la tercera línea de trabajo de los escolares abordó la salud física y mental. A este respecto, los alumnos y alumnas de los tres centros educativos presentaron diversas propuestas, como la creación de parques de calistenia, la adecuación de las instalaciones deportivas, la construcción de nuevas infraestructuras –tales como pistas de fútbol sala o piscinas– y el impulso de actividades al aire libre y de carácter solidario. “O deporte foi definido como unha ferramenta de socialización e benestar emocional, ademais dunha vía de escape fronte ao estrés académico”, explica el Concello.

Por último, en cuanto a la preparación del futuro, los escolares reclamaron al Consistorio más información sobre cuestiones relacionadas con la vida cotidiana –gestión económica, acceso al empleo o habilidades domésticas, entre otras–. También la realización de charlas periódicas con profesionales y antiguos estudiantes, “co obxectivo de achegar experiencias reais no ámbito educativo”.

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