El concierto de bandura de la ucraniana Solomiia Savchuk abrió el intenso programa cultural del fin de semana

Pazo da Cultura, concierto de Solomiia Savchuk Daniel Alexandre

La artista ucraniana afincada en Ferrol Solomiia Savchuk ha logrado acercar en los últimos años la música del instrumento típico de su país, la bandura, a la comarca, gracias a conciertos como ‘Luz sin fronteras’, que tuvo lugar este viernes en el Pazo da Cultura.

La actuación deleitó al público no solo con la música de la artista, que ha sabido incorporar a su repertorio tradicionales temas españoles y gallegos, sino también por la participación del coro infantil Voces sen fronteiras y por la emotiva entrega de un ramo de flores de la artista a su “abuelo” gallego, que la acogió.

Emocionante agradecimiento a la persona que acogió a la artista Daniel Alexandre

Con este emotivo concierto de la artista, refugiada en Ferrol desde el inicio de la guerra con Rusia, se abrió la puerta a la intensa jornada cultural de este fin de semana.

Sábado

El Pazo da Cultura volverá a ser escenario, en esta ocasión teatral, de la actividad de este sábado, con la representación de la comedia en gallego ‘Señores que din’, de la compañía De Ste Xeito. La obra aborda el reencuentro de unas trillizas y su madre en la casa familiar de Cabo Home, una historia que aborda, en clave de humor, las relaciones personales y la visión de las mujeres sobre esos “señores que din”.

La representación será a las ocho de la tarde y las entradas pueden adquirirse desde 6,65 euros, con reducciones, hasta 9.50 euros, para el público en general.

La programación continúa el domingo con el musical infantil ‘Idols: la revolución K-pop. Las guardianas del ritmo’.

Habrá dos funciones, una a las 12.30 horas y otra a las 18.00, también en el Pazo da Cultura.

Se trata de un espectáculo inspirado en la estética y en el universo del K-pop que fusiona música en directo, coreografías y puesta en escena en una producción de la compañía CTME y Vol Music Events. Los precios de las entradas oscilan entre los 18 y los 20 euros.

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Más allá de estas actuaciones en el Pazo, el sábado habrá en el centro cívico de O Alto la conferencia de la Escola de Benestar ‘Intelixencia artificial e pensamento crítico’ y el domingo se celebra la romería de la Virxe da O, para la que se organiza una ruta hacia Pedroso desde O Couto, a las 9.30 horas.

Maios

Este sábado será también la gran fiesta de Os Maios, tanto en Piñeiros como en la Praza de Galicia, en Narón.

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A partir de las 11.00 horas comenzará a elaborarse la alfombra floral diseñada por Leandro Lamas y a las 16.30 los maios se concentrarán en Piñeiros para desfilar hasta la Praza de Galicia, donde habrá actividades toda la tarde